Опубликован рейтинг самых опасных для экологии городов мира

Проект Сеточной модели углеродного следа в мире (GGMCF) позволил ученым составить рейтинг самых опасных для экологии городов мира.

Информацию для составления рейтинга собирали норвежские, шведские, американские и японские ученные, передает РИА «Новости».

По их данным, самым загрязняющим окружающую среду городом является Сеул, вырабатывающий до 267,1 мегатонны углекислого газа в год. Далее идут Гуаньчжоу (272 мегатонны), Нью-Йорк (233,5 мегатонны), Гонконг (208,5 мегатонны) и Лос-Анджелес (196,4 мегатонн).

В топ-100 попали также Москва (15-е место) и Санкт-Петербург (79-е место), выпускающие 99,5 и 29,6 мегатонны углекислого газа в год соответственно.

Напомним, во вторник сообщалось, что регионами с самой благополучной экологической обстановкой в России стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.

В сентябре 2017 года в докладе Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» говорилось, что лидерами по уровню загрязнения атмосферы в России стали Красноярск, Магнитогорск, Новокузнецк и Норильск.