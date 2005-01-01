Названы самые экологически благополучные регионы России

Регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край, свидетельствуют данные экологического рейтинга субъектов России общественной организации «Зеленый патруль» по итогам весны 2018 года.

По данным рейтинга, четвертое место заняла Курская область, далее идут Белгородская и Мурманская области, Санкт-Петербург, Ульяновская область и Чувашская Республика. Замыкает десятку лучших Республика Коми, передает RT.

«Алтайские регионы активнее решают экологические проблемы и могут потеснить Тамбовскую область с первого места. На место в десятке лучших могут претендовать Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария», – заявил председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

Сообщается, что в нынешнем рейтинге Москва занимает 23-ю строчку, а регионом с наихудшей экологической обстановкой стала Свердловская область (85-е место). Московская область заняла 83-е место из-за проблем со свалками.

Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год.

Напомним, в сентябре 2017 года в докладе Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» говорилось, что лидерами по уровню загрязнения атмосферы в России стали Красноярск, Магнитогорск, Новокузнецк и Норильск.