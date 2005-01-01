Названы самые экологически благополучные регионы России

Взгляд
5 июня, вторник  |  Последнее обновление — 10:59  |  vz.ru
Разделы

Россия заполнит новый индийский рынок чужим газом

Газпром налаживает мосты с Индией необычным способомФото: Анна Исакова/фотослужба
Госдумы РФ/ТАСС
Главный экспортер российского трубопроводного газа начал укреплять энергосотрудничество с Индией путем поставок туда сжиженного природного газа в рамках долгосрочного контракта. Проблема в том, что собственного СПГ у Газпрома для выполнения контракта недостаточно. Откуда же Газпром берет СПГ для Индии и зачем ему такое сотрудничество? Подробности...
Перейти а раздел…

Что стоит за словами Ильвеса о потере Омска, Томска и Петербурга

Ильвес был президентом Эстонии в течение 10 лет, а до того возглавлял эстонский МИДФото: imago stock&people/Global Look Press
Если Россия решится атаковать Эстонию, то может потерять Санкт-Петербург, Омск и Томск, заявил в интервью украинскому изданию «Европейская правда» бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Истоки этого извращенного взгляда на мир нужно искать в самосознании людей, взявших власть в Прибалтике в эпоху полураспада СССР. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
Перейти а раздел…

Алчность Бабченко продолжает уничтожать его репутацию

Скандально известный блогер невольно стал автором очередной шутки над самим собойФото: кадр из видео
Журналист Аркадий Бабченко, чье убийство инсценировала Служба безопасности Украины, решил монетизировать историю о своем «воскрешении». Теперь он требует от сочувствующих 50 тысяч долларов за эксклюзивный рассказ о приключениях в тылу украинских спецслужб. Тем самым он не только вызвал возмущение у украинских коллег-журналистов, но и невольно создал новый, позорный для себя мем. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Бездонное презрение к детям и мужикам

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Хочу поделиться наблюдением о «завоеваниях» воинствующего феминизма. Для тех, кто ещё не заметил, что за всё на свете приходится платить согласно неведомо кем установленным законам по неведомо как составленному прейскуранту. Подробности...

Кудрин как всадник апокалипсиса для чиновников

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Новый глава Счетной палаты уже заявил, что почти во всех российских министерствах есть нарушения по исполнению госпрограмм. Более того, он сразу после этого перешел к вопросу возбуждения уголовных дел. Каков заход, а? Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Всё, что Пекин сможет «отжать», он «отожмет»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Китай и до сирийской гражданской войны был главным торговым партнером Сирии и Ирана. Уникальность нынешнего положения Поднебесной в том, что она может сделать Дамаску предложение, которое ни Иран, ни Россия не смогут «перебить». Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ

      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
      Подробности...

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 19 комментариев

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Нафтогаз заявил об аресте активов Газпрома в Нидерландах
          Путин ответил на вопрос об условиях передачи Крыма УкраинеВоенному судостроению Украины пригрозили «точкой невозврата»В Москве появятся видеофиксаторы с обзором в 360 градусовВ рейтинге самых богатых россиян сменился лидер
          Авиация, ПВО и Черноморский флот начали уникальные учения на границе с УкраинойПутин о Навальном и Саакашвили: Зачем нам такие клоуны?Израиль впервые примет участие в крупных учениях НАТО на границе с РоссиейКлинтон назвал причину злости на Россию
          Власти пяти регионов попросили помощи для аграриев из-за скачка цен на топливоПраймериз «Яблока» назвали «очередной смертью Бабченко»Названы самые экологически благополучные регионы РоссииЭкс-сотрудница Пентагона сравнила число баз США и России и пришла к неожиданному выводу

          Главная тема


          Что стоит за словами Ильвеса о потере Омска, Томска и Петербурга

          Северо-Крымский канал


          На Украине похвастались засухой в Крыму

          «Ничего плохого не вижу»


          Австрийский ведущий спросил Путина о фотографиях с голым торсом

          новые вооружения


          Создан фургон для представленного Путиным боевого лазера «Пересвет» (видео)

          «вдруг не доживу»


          Лимонов сказал, какие еще территории должна вернуть Россия

          избавление от акций


          Дерипаска обратился за помощью к Ротшильдам

          «было ошибкой»


          Олбрайт пожалела, что США приписали себе победу в холодной войне

          народное творчество


          Химки и бандерлоги: жаргон и байки российских военных в Сирии

          «предателей любят»


          Лев Пирогов: Мы строим общество, в котором патриотизм будет уделом «плебса»

          «ужасы Колиивщины»


          Александр Васильев: Восстание 1768 года – классический пример «гибридной войны», которую вела Россия

          «геополитическое наступление»


          Дмитрий Дробницкий: Сейчас в Сирии проводится экономическая спецоперация Китая

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          «Авиадартс-2018»


          Воздушный бой новейших Су-35С произвел фурор на авиашоу

          Названы самые экологически благополучные регионы России

             5 июня 2018, 09:14
          Фото: Юрий Кавер/РИА Новости
          Текст: Дмитрий Зубарев

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край, свидетельствуют данные экологического рейтинга субъектов России общественной организации «Зеленый патруль» по итогам весны 2018 года.

          По данным рейтинга, четвертое место заняла Курская область, далее идут Белгородская и Мурманская области, Санкт-Петербург, Ульяновская область и Чувашская Республика. Замыкает десятку лучших Республика Коми, передает RT.

          «Алтайские регионы активнее решают экологические проблемы и могут потеснить Тамбовскую область с первого места. На место в десятке лучших могут претендовать Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария», – заявил председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

          Сообщается, что в нынешнем рейтинге Москва занимает 23-ю строчку, а регионом с наихудшей экологической обстановкой стала Свердловская область (85-е место). Московская область заняла 83-е место из-за проблем со свалками.

          Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год. 

          Напомним, в сентябре 2017 года в докладе Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» говорилось, что лидерами по уровню загрязнения атмосферы в России стали Красноярск, Магнитогорск, Новокузнецк и Норильск.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............