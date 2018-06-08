ВВС США приостановили полеты бомбардировщиков В-1B

Военно–воздушные силы США решили приостановить полеты стратегических бомбардировщиков В-1B Lancer после того, как были обнаружены проблемы с катапультированием, сообщил представитель американских ВВС майор Уильям Рассел.

Он уточнил, что неполадка обнаружилась во время расследования после экстренной посадки самолета B-1B в Мидлэнд американского штата Техас. «Была обнаружена проблема с одним из компонентов кресла катапультирования, это сделало необходимым приостановку (полетов)», – приводит его слова ТАСС.

Рассел добавил, что сверхзвуковой стратегический бомбардировщик В-1B Lancer не поднимается в воздух с 7 июня.

В-1B использовался при операциях ВВС США в Косово, Афганистане, Ираке и Сирии. В феврале 2016 года бомбардировщики отзывали из Ирака и Сирии для, как заявлялось, модернизации кабин пилотов.

Между тем, много говорилось по проблемах с катапультированием другого американского военного самолета – новейшего истребителя F-35. Тесты на манекенах в 2015 году показали, что пилоты F–35 подвергались риску смертельных травм шеи в случае катапультирования. В мае 2017–го в ВВС США отчитались об исправлении неполадок в системе, однако эксперты подчеркивали, что, несмотря на внесенные изменения, пилотам все еще грозят серьезные травмы или гибель при катапультировании.

В последнее время все чаще сообщается об авиапроисшествиях в американских ВВС. Так, в январе два человека стали жертвами крушения американского военного вертолета AH-64 Apache в Калифорнии, а в начале апреля погиб пилот самолета F-16, потерпевшего крушение в районе авиабазы Неллис. Кроме того, две крупные аварии произошли с военным вертолетом CH-53E – самой крупной винтокрылой машиной в ВС США. В апреле два человека погибли при крушении вертолета АН-64E Apache в штате Кентукки.

Пентагон признал, что такая статистика «является ненормальной». Американские военные эксперты бьют тревогу: военным летчикам США грозит опасность из-за полетов на устаревших боевых самолетах.