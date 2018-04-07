Американский военный вертолет разбился в Кентукки, есть жертвы

Вертолет вооруженных сил США потерпел крушение в штате Кентукки, в результате происшествия погибли два человека, сообщает военная база Форт-Кэмпбелл.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на субботу на тренировочном полигоне Форт-Кэмпбелл в ходе обычных учений, передает РИА «Новости».

Вертолет АН-64E Apache принадлежал 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных сил.

Отметим, что за последнее время это уже седьмое крупное авиационное происшествие в американских ВВС. В частности, в январе два человека стали жертвами крушения американского военного вертолета AH-64 Apache в Калифорнии, а в начале апреля погиб пилот самолета F-16, потерпевшего крушение в районе авиабазы Неллис. Кроме того, две крупные аварии произошли с военным вертолетом CH-53E – самой крупной винтокрылой машиной в ВС США.

Случаи не связаны между собой, но Пентагон признал, что такая статистика «является ненормальной». Американские военные эксперты бьют тревогу: военным летчикам США грозит опасность из-за полетов на устаревших боевых самолетах.