Анонсирован визит президента Южной Кореи в Россию

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Россию с государственным визитом 21-23 июня, сообщила администрация южнокорейского лидера.

«Президент Мун Чжэ Ин с 21 по 23 июня совершит трехдневный государственный визит в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина», – передает содержание сообщения РИА «Новости».

Отмечается, что это будет первый визит южнокорейского президента в Россию за последние 19 лет.

Напомним, президент Путин пригласил в Россию главу Южной Кореи в феврале.

В сентябре 2017 года помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил Владимира Путина посетить церемонию открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане.

До этого президент Южной Кореи подарил российскому коллеге игрушечных черного медведя и белого тигра – символы Олимпиады и Паралимпиады 2018 года.