Глава ФИФА заявил о полной готовности России к ЧМ-2018

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что ЧМ-2018 в России пройдет в доброжелательной атмосфере, а организаторы сделали все возможное для предупреждения нарушений.

«Не скажу, что мы обеспокоены возможными случаями дискриминации или безопасностью во время ЧМ, хотя очевидно, что мы подходим к этому очень серьезно. Рефери могут остановить матчи, есть мониторинговая система, есть санкции за нарушения, и все предупреждены, что будет в случае нарушений», – передает «Интерфакс» слова Инфантино.

По его словам, безопасность во время ЧМ будет организована на высоком уровне.

«Россия на 100 процентов готова к проведению чемпионата, весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано», – сказал он.

Напомним, 3 мая глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Россия готова к проведению ЧМ-2018, отзывы экспертов максимально положительные.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что подготовка к ЧМ-2018 «практически завершена», наступил «самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов».