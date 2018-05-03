Инфантино: Россия полностью готова к ЧМ-2018

Россия готова к проведению ЧМ-2018, отзывы экспертов максимально положительные, отметил руководитель ФИФА Джанни Инфантино.

«Россия полностью готова, чтобы принять у себя весь мир и провести незабываемый праздник футбола этим летом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на выступление Инфантино на заседании наблюдательного совета оргкомитета ЧМ.

Инфантино отметил, что ФИФА сделает «этот чемпионат лучшим в истории».

«Все те отзывы и мнения, которые мы получаем от экспертов, очень положительные, максимально положительные. Отличные, красивые стадионы. Также особо хочу отметить работу, которая проделана в вопросах безопасности - она уникальная», – сказал он.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что подготовка к ЧМ-2018 «практически завершена», наступил «самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов»

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что на чемпионат продано 2 млн 374 тыс. билетов, что составляет 89% от всех билетов.