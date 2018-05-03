Стало известно, сколько продано билетов на ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, сколько билетов продано на чемпионат мира по футболу 2018 года и сколько из них приобрели иностранные болельщики.

«Что касается билетов, то продажи идут весьма успешно, на сегодняшний день продано 2 млн 374 тыс. билетов, а это 89% от всех билетов», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, 46% от общего числа проданных билетов купили российские болельщики и 54% – зарубежные. Странами-лидерами по покупке билетов на ЧМ стали США, Германия, Бразилия, Колумбия, Мексика, Аргентина.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия практически завершила подготовку к чемпионату мира по футболу – 2018.

21-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведен в Восточной Европе.