Путин рассказал, насколько Россия готова к ЧМ-2018 по футболу

Президент Владимир Путин заявил, что Россия практически завершила подготовку к чемпионату мира по футболу – 2018.

«Подготовка к чемпионату мира по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. В России к турниру готовы. Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По словам президента, губернаторы регионов, где пройдет ЧМ, должны лично контролировать ситуацию, так как нагрузка на их области возрастет.

«Хотел бы обратиться к своим коллегам, главам субъектов России, в которых пройдут матчи и которым также предстоит принимать болельщиков и туристов. Нагрузка на регионы, на вас, уважаемые коллеги, на все региональные структуры вырастет в разы. Ситуация потребует постоянного внимания и вашего личного участия в организации этой работы», – подчеркнул Путин.

Он отметил, что во время чемпионата местные власти не должны устраивать «штурмовщину и показуху».

«Отдельно обращаю внимание на своевременное и надежное благоустройство городов, принимающих матч и болельщиков... Добавлю, что это задача не только к чемпионату, разумеется, смысл не в том, чтобы устраивать штурмовщину и показуху. Порядок, благоустройство – это повседневная работа региональных и муниципальных властей в интересах прежде всего местных жителей. Наша обязанность как внимательных, радушных хозяев турнира позаботиться о каждом болельщике, посещающем матчи первенства», – сказал Путин.

Медпомощь во время ЧМ-2018 нужно оказывать без бюрократических проволочек, заявил президент. «Важнейшая тема – медицинское сопровождение. Надо предусмотреть механизмы, исключающие любые бюрократические препоны и проволочки. Отсутствие у человека страховки или регистрация в другом городе – вопрос чисто технический. Главное – своевременное и качественное оказание медицинской помощи», – добавил он.

По его словам, правоохранительные органы должны корректно выполнять свою работу в ходе ЧМ. Особое внимание нужно уделить вопросам безопасности.

«Безусловно, особое внимание потребуется уделить вопросам безопасности, при этом правоохранительным органам следует выполнять все необходимые процедуры предельно корректно и деликатно, помнить, что чемпионат для многих тысяч болельщиков со всего мира – это большой праздник», – сказал глава государства.

Также Путин выразил надежду, что российская сборная на ЧМ покажет бескомпромиссный футбол.

«Уважаемые коллеги, этим летом в Россию приедут действительно лучшие из лучших, самые талантливые футболисты мира. Но, конечно, особое внимание российских болельщиков будет приковано к выступлению национальной команды. Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и, главное, покажут волевой бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики», – отметил президент.

По его словам, будет правильно пожелать успеха «нашим игрокам и тренерскому штабу».

21-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведен в Восточной Европе. Проведение чемпионата запланировано на в 11 городах России.