Трамп обвинил Канаду в поджоге Белого дома

Американский президент Дональд Трамп во время телефонных переговоров с канадским премьером Джастином Трюдо 25 мая обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По информации канала, Трюдо раскритиковал слова Трампа о том, что Америка ввела пошлины на сталь и алюминий с целью защиты интересов национальной безопасности. «Разве не вы, парни, сожгли Белый дом?» – спросил Трамп в ответ, передает ТАСС.

Трамп сделал отсылку к англо-американской войне 1812-1815 годов, когда британцы сожгли ряд правительственных зданий, включая Белый дом и Капитолий. В тот период Канада являлась британской колонией.

Напомним, ранее Трамп допустил возможность сворачивания Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), заключенного в 1992 году, и перехода на двусторонние торговые соглашения с Канадой и Мексикой.