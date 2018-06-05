Юная пианистка сыграла Путину в Вене

Во время встречи в Вене президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц послушали выступление юной пианистки, исполнившей фантазийную композицию на тему «Подмосковных вечеров».

Как передает РИА «Новости», Путин и Курц после беседы в узком составе и участия в церемонии подписания российско-австрийских документов перешли в соседний зал правительственной резиденции. Там перед ними выступила 13-летняя Альма Дойчер, сыгравшая на пианино композицию на тему «Подмосковных вечеров», которую, по ее признанию, девочка посвятила главе российского государства.

После этого Владимир Путин и Себастьян Курц продолжили участие в переговорах.

Ранее Себастьян Курц заявил, что Россия как сверхдержава имеет большое значение в Сирии и на востоке Украины. До этого по итогам переговоров Путина и Курца российский концерн «Газпром» и австрийский OMV подписали соглашение о поставках газа до 2040 года.

Во вторник Путин прилетел в Вену для переговоров с руководством и деловыми кругами Австрии. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об интервью Владимира Путина австрийскому журналисту Армину Вольфу.