Путин заявил о преодолении связанных с санкциями трудностей

Любые политически мотивированные ограничения и протекционизм вредны для всех сторон, но Россия преодолела все связанные с санкциями трудности, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером ван дер Белленом.

«Санкции, любые политически мотивированные ограничения, протекционизм – все это вещи однопорядковые, все это способы решения политических вопросов, в конечном счете негодные для достижения конечного результата. Они вредны для всех: и для тех, кто их инициирует, и для тех, против кого они направлены», – цитирует Путина РИА «Новостти».

Глава государства добавил, что Россия преодолела «все трудности, связанные с внешними ограничениями».

«Для нас несколько лет назад это было непросто, имея в виду, что мы одновременно столкнулись с существенным, в два раза, падением цен на товары нашего традиционного экспорта. Тем не менее, мы не только сохранили макроэкономическую устойчивость, но и укрепили ее», – резюмировал Путин.

До этого австрийский президент Александер ван дер Белен по итогам переговоров с Путиным заявил, что сжиженный природный газ из США в два-три раза дороже российского газа, поэтому Европе нет смысла менять поставки из России на американские.

Ранее во вторник Путин прилетел в Вену для переговоров с Александером Ван дер Белленом и канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, перед визитом Путина в Вену у него взял интервью один из самых известных австрийских журналистов Армин Вольф.