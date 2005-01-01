Сжиженный природный газ из США в два–три раза дороже российского газа, поэтому Европе нет смысла менять поставки из России на американские, заявил президент Австрии Александер ван дер Белен после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«В последнее время существует, скажем так, упрек со стороны некоторых американских политиков в том, что зависимость Европейского союза от России в этом отношении слишком велика. Но при этом упускают из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа», – передает слова ван дер Беллена РИА «Новости».

По его словам, при этом обстоятельстве мало смысла с экономической точки зрения заменять российский газ американским.

Ранее во вторник Путин прилетел в Вену для переговоров с Александером ван дер Белленом и канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Напомним, Россия неоднократно замечала, что американские меры против «Северного потока – 2» и других российских газовых проектов в Европе направлены только на то, чтобы получить доступ к европейскому рынку поставок газа.