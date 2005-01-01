Чижов назвал заявления США по «Северному потоку – 2» угрозой применения силы

Заявления американской стороны о планах введения санкций против проекта газопровода «Северный поток – 2» звучат как угроза применения силы, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на Петербургском международном экономическом форуме.

«Это звучит как угроза, если хотите, как применение силы», – приводит его слова ТАСС.

Чижов отметил, что в «пресловутом законе» о противодействии «недругам» Америки с помощью санкций говорится о том, что администрация США должна работать против проекта «Северный поток – 2». «А в следующем параграфе прямо говорится (...) – делать все для расширения экспорта американского сжиженного природного газа в Европу», – добавил он.

«Можно это считать проявлением недобросовестной конкуренции? Конечно», – заключил Чижов.

Между тем ранее в четверг немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall выразила уверенность в том, что «Северный поток – 2» будет построен.

Напомним, США хотят заблокировать «Северный поток – 2», чтобы продавать СПГ в Европу через Германию. Также Вашингтон считает, что реализация проекта сделает Украину более уязвимой для давления со стороны России. Кроме того, по мнению США, Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа.