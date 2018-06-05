Газпром и OMV подписали соглашение о поставках газа до 2040 года

Российский концерн «Газпром» и австрийский OMV подписали соглашение о поставках газа до 2040 года по итогам переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Как передает РИА «Новости», соглашение о поставках газа между «Газпром Экспорт» и OMV Gas Marketing & Trading GmbH подписали председатель правления Газпрома Алексей Миллер и глава правления OMV Райнер Зеле.

Накануне Россия и Австрия отметили 50-летие начала поставок газа, в 1968 году договор подписали советский «Союзнефтеэкспорт» и австрийская OMV. Тогда Австрия стала первой страной Западной Европы, которая заключила газовый контракт с СССР.

После этого в Австрию было поставлено более 218 млрд кубометров российского газа, в 2017 году Газпрома поставил в Австрию 93% голубого топлива от общих поставок в страну.

Ранее во вторник по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным его австрийский коллега Александер ван дер Белен заявил, что сжиженный природный газ из США в два-три раза дороже российского газа, поэтому Европе нет смысла менять поставки из России на американские.

До этого сообщалось, что к визиту Путина в Вену готовятся новые договоренности между Газпромом и австрийским нефтегазовым концерном OMV.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об интервью Владимира Путина австрийскому журналисту Армину Вольфу.