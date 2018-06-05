Канцлер Австрии назвал Россию сверхдержавой

Россия как сверхдержава имеет большое значение в Сирии и на востоке Украины, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Сегодня у нас была возможность поговорить о международных темах, что Россия в качестве сверхдержавы имеет большое значение в Сирии и на востоке Украины, и у России большая ответственность», – сказал Курц после завершения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Курц выразил надежду, что «Россия внесет свой вклад в то, чтобы люди действительно наконец-то дожили до того, чего они так ожидают, – до мира».

Канцлер также предположил, что благодаря более интенсивному диалогу будет достигнут прогресс в отношениях между Евросоюзом и Россией.

Путин после встречи с канцлером Австрии заявил, что Вена готова подключиться к гуманитарным акциям в Сирии.

Ранее во вторник Путин прилетел в Вену для переговоров с Александером Ван дер Белленом и канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, перед визитом Путина в Вену у него взял интервью один из самых известных австрийских журналистов Армин Вольф.