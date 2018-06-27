Дворковича выдвинули кандидатом на пост главы ФИДЕ

Экс-зампред кабмина Аркадий Дворкович выдвинут Федерацией шахмат России (ФШР) кандидатом на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщили в ФШР.

«Состоялось голосование Наблюдательного Совета ФШР. Аркадий Дворкович выбран кандидатом от ФШР на пост президента ФИДЕ», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что в среду по состоянию на 18.00 мск секретариатом ФШР было получено 24 бюллетеня, из них в 22 предпочтение было отдано Дворковичу, а двое – нынешнему главе ФИДЕ Кирсану Илюмжинову, который занимал этот пост с 1995 года.

Напомним, 15 июня Аркадий Дворкович заявил, что будет баллотироваться на пост президента ФИДЕ.

В апреле президентский совет ФИДЕ потребовал от Кирсана Илюмжинова уйти в отставку из-за введенных против него американских санкций. Илюмжинов заявил, что делать этого не собирается. Позднее Казначей ФИДЕ Адриан Сигель сообщил, что швейцарский банк UBS 1 мая закрыл счета организации.

Выборы президента ФИДЕ пройдут на конгрессе 3 октября 2018 года в Батуми.