Программа облагораживания квартала красных фонарей в Нидерландах провалилась

Счетная палата Амстердама заявила, что местным властям не удалось полностью осуществить запущенную десять лет назад программу облагораживания квартала красных фонарей.

В отчете на сайте аудиторов указано, что в рамках проекта «1012», названного так по индексу города, планировалось закрыть кофешопы (кафе, где разрешено покупать и употреблять небольшое количество марихуаны), сувенирные лавки и некоторую часть публичных домов, а вместо них открыть рестораны и магазины одежды, передает РИА «Новости».

Муниципалитет смог закрыть десятки кафе и публичных домов, но в районе по-прежнему процветают преступность и торговля людьми, а на месте закрытых кофешопов открывались туристические магазины.

Аудиторы отметили, что для выполнения программы требуется большее время и поддержка политиков.

Напомним, в 2008 году молодые дизайнеры открыли свои магазины в амстердамском квартале красных фонарей в помещениях, которые раньше занимали публичные дома. Власти, выкупившие часть зданий у работников секс-индустрии предоставили эти помещения модельерам в бесплатное пользование сроком на один год.