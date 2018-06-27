Экс-мэр Нью-Йорка захотел баллотироваться в президенты США

Бывший мэр Нью-Йорка, основатель агентства Bloomberg Майкл Блумберг рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США в 2020 году.

76-летний Блумберг может принять участие в выборах в качестве кандидата от Демократической партии, передает RT со ссылкой на CBS.

Кроме того, он сожалеет, что не стал принимать участие в выборах 2016 года, когда победил Дональд Трамп; миллиардер уверен, что собрал бы больше голосов, чем действующий президент США.

Напомним, в феврале 2016 года Блумберг заявлял, что может баллотироваться в президенты, однако позже передумал.

В ноябре 2017 года сообщалось, что основателю Facebook Марку Цукербергу пророчат пост президента США.