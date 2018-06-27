Россиянам пообещали скорое появление «облачных ЗАГСов»

Глава ФНС Михаил Мишустин назвал сроки создания системы обеспечения так называемых облачных ЗАГСов.

«Я вам даже больше скажу: эта система была технически готова уже в первом квартале 2018 года. Немного сдвинулись сроки. По первоначальному замыслу мы выходили на промышленную эксплуатацию системы с января 2018 года. Сейчас уменьшается количество загсов, их уже меньше 6 тысяч, в начале процесса их было около 6,3 тысяч», – передает «Коммерсант» слова Мишустина.

По его словам, в настоящее время федеральная информационная система тестируется в опытной эксплуатации в масштабах всей страны.

«В первую очередь создание такой централизованной системы позволит упросить и унифицировать работу 15 тыс. сотрудникам ЗАГСов: все они будут с октября работать в онлайн-режиме, в едином облаке, по единым стандартам и правилам», – сказал глава ФНС.

Мишустин отметил, что параллельно запуску системы в октябре 2018 года, до 2021 года необходимо перевести бумажные книги в электронный вид исторических записей ЗАГС, что позволит сформировать основу для формирования реестра населения России.