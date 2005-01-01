Названо новое возможное место встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – может состояться в Хельсинки, сообщают со ссылкой на собственные источники западные СМИ.

По информации агентства Reuters, полученной от высокопоставленного чиновника США, столица Финляндии рассматривается в качестве места встречи Путина и Трампа, передают «Ведомости».

При этом, как сообщает американское издание Politico, окончательно о месте и времени встречи решение не принято, однако источник издания подчеркнул, что «все готовятся, как будто это Хельсинки».

Отмечается также, что администрация Дональда Трампа будет предлагать нейтральную территорию для встречи с Владимиром Путиным. При этом речь якобы должна идти о стране, расположенной по соседству или близко к России. Это необходимо для того, чтобы Путин успел вернуться в Москву на финальный матч ЧМ-2018 по футболу 15 июля.

Ранее в Financial Times сообщалось, что встреча Путина и Трампа пройдет после визита американского президента в Великобританию 13 июля, но не в Австрии, а в «логически более подходящей» стране. До этого стало известно, что 24 июня представители России и США прибыли в Австрию для подготовки встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа 15 июля.

Как заявлял Трамп, он рассматривает возможность встречи с Путиным в июле. Еще в мае Путин заявлял о готовности встретиться с Трампом, как только тот будет готов.