Предстоящую встречу Путина с Трампом назвали шоу

Ни Россия, ни США не ждут особого результата от готовящейся встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Financial Times.

Встреча Путина и Трампа пройдет после визита Трампа в Великобританию 13 июля, но не в Австрии, а в «логически более подходящей» стране, пишет Financial Times со ссылкой на одного из российских чиновников, передает RT.

Отмечается, что ни одна из сторон не ждет слишком многого от встречи, учитывая ухудшение отношений Москвы и Вашингтона.

В США сомневаются, что Трамп сможет заключить серьезное соглашение с Путиным. При этом многие надеются на снижение напряженности в отношениях. «Мне кажется, цель заключается в том, чтобы наделать шуму, а не достичь продвижения по отдельным частям российско-американской повестки дня», – сказал экс-директор Совета национальной безопасности по России Эндрю Вайс.

«Я не думаю, что мы сможем достичь соглашения, которое стало бы прорывом, это скорее шоу», – отметил источник в Москве.

В России считают, что стороны будут стремиться к сотрудничеству по «вторичным» вопросам, но затронут и важнейшие – Сирия, Украина, Северная Корея.

FT отмечает, что отвечавший за политику санкций в Госдепе США Дэниел Фрид ожидает, что США и Россия сумеют наладить контакт в вопросах безопасности и военного сотрудничества. Тогда как в России не верят в перспективность диалога по этим вопросам, считая, что это требует более высокого уровня доверия.

Ранее стало известно, что 24 июня представители России и США прибыли в Австрию для подготовки встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа 15 июля.