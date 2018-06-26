Американская киноакадемия пригласила в свои ряды четверых россиян

Российский кинооператор Михаил Кричман, сценарист Олег Негин, монтажер Анна Масс и композитор София Губайдулина получили приглашение вступить в ряды киноакадемиков США, следует из списка новых членов академии кинематографических искусств и наук США.

Киноакадемия на своем сайте сообщила, что пригласила вступить в свои ряды 928 деятелей кино из 59 стран.

Кричмана, Негина и Масс американские киноакадемики отметили за созданные в партнерстве с режиссером Андреем Звягинцевым картины «Левиафан» и «Нелюбовь» передает РИА «Новости».

София Губайдулина за музыку к фильмам «Вертикаль» (1967) и «Мария – королева Шотландии» (2013).



Приглашение в ряды киноакадемии за документалистику получил также родившийся в Казани американский режиссер Евгений Афинеевский за документальные ленты «Зима в огне» и «Слезы из Сирии».

Напомним, 3 мая Совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук США исключил из организации актера и комика Билла Косби и режиссера Романа Полански, ранее обвиненных в преступлениях сексуального характера.