Американская киноакадемия лишила членства Косби и Полански

Совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук США исключил из организации актера и комика Билла Косби и режиссера Романа Полански, ранее обвиненных в преступлениях сексуального характера.

«Совет продолжает поощрять этические нормы, которые требуют от членов Академии поддержки ее ценностей в части уважения человеческого достоинства», – приводит ABC в своем Twitter сообщение Академии.

В 2015 году Косби было предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера, власти выдали ордер на его арест. Комик якобы изнасиловал женщину, предварительно подмешав ей наркотическое вещество. Кроме того, более 50 женщин заявили, что Косби надругался над ними, действуя аналогичным способом.

В декабре американская полиция начала новое расследование в отношении Полански. Ранее 61-летняя германская актриса Ренате Лангер заявила, что была изнасилована режиссером, когда была еще несовершеннолетней. До этого Полански неоднократно обвиняли в домогательствах и изнасилованиях. Впервые он был обвинен в 1977 году в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер.