В соцсетях увидели позитив в разгромном поражении сборной России

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на разгромное поражение сборной России в матче с Уругваем - кроме обычных в таких случаях шуток звучат и вполне позитивные отклики на игру национальной команды.

Создатель журнала «Компьютерра» Дмитрий Мендрелюк считает, что исход матча «более чем нормальный», так как Россия объективно слабее Уругвая».

«Психологически хорошо, что проиграли крупно. Короны слетят, настроя прибавится, самоотдачи тоже. Практически хорошо, что играть теперь в Лужниках. Все в порядке. Команда может удивить в 1/8. Сегодня не перло во всех эпизодах, так что баланс фортуны восстановлен. Ждем белую полосу», – написал он в своем Facebook.

Блогер Сергей Сигачев призвал не ругать футболистов за первое поражение на ЧМ-2018.

«Ладно уж, не кидайте в них камень. Уж на что я нелюбитель ногомяча и не разбирающийся в нем профан – и то видел, что пытаются и сражаются. Просто класс разный, и Уругвай – это вам, ******, не лобио кушать», – считает Сигачев.

Комментатор Василий Уткин не видит трагедии в результате матча.

«Щас давайте-ка выдохнем. Сборная России ни в кого не превращалась, так это же хорошо. Значит, она выполнила свою задачу, оставаясь сама собой. 0:3. Ну и хер с ним. Невозможно уже было уругвайцам от разгрома уворачиваться, довели ребят», – написал Уткин в своем Telegram-канале.

Пользователи Twitter шутят о том, что сборная России вернулась в свое привычное состояние.

«С возвращением, сборная России, скучали!» – написала Darina

«Виноват Шнур и Слепаков – сглазили», – заметил red_cat, напомнив о восхваляющей сборную песне, которую музыканты выпустили после матча с Египтом.

«Благодаря Дзюбе я научусь читать по губам за этот ЧМ. Огромное ему спасибо», – пошутила london_tea об эпизоде с участием российского нападающего, когда он высказал свое неодобрение партнеру по команде.

Сборная России проиграла третий матч группового этапа ЧМ-2018 сборной Уругвая, итоговый счет матча – 3:0 в пользу уругвайцев. Россия играла в меньшинстве после удаления защитника Игоря Смольникова на 36-й минуте первого тайма.