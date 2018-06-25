В соцсетях увидели позитив в разгромном поражении сборной России

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Что предлагается доработать в пенсионной реформе

Общественников беспокоит невысокий уровень жизни мужчин в дальневосточных регионахФото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Рынок труда, продолжительность жизни и благосостояние пенсионеров – основные вопросы, которые беспокоят экспертов Общественной палаты, которая первой начала открытую дискуссию вокруг готовящейся пенсионной реформы. Доклад о результатах обсуждения получит президент РФ Владимир Путин.  Подробности...
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Что означают новые победы Эрдогана

Эрдоган станет самым могущественным лидером Турции с момента основания страны АтатюркомФото: Umit Bektas/Reuters
Турецкий лидер Эрдоган объявил себя триумфатором президентских выборов еще до того, как были подведены их официальные итоги. Теперь его власть никем не ограничена – параллельно победу в парламентской гонке празднует партия Эрдогана, а все надежды оппозиции пошли прахом. Это можно назвать хорошей новостью для России, но ей стоит подготовиться к неприятным сюрпризам. Подробности...
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Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
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Что стоит за словами Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав другого государства

Лукашенко припугнул региональные власти потерей Белоруссией суверенитетаФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Белоруссии неожиданно заявил, что если его страна провалит выполнение экономических задач, то ей не останется ничего иного, кроме как войти в состав «какого-то другого государства». Не исключил и он развязывания войны по «украинскому сценарию». Что стоит за этими заявлениями белорусского лидера и кому именно он хочет послать «сигнал»? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Загробные беды главного безбожника СССР

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Читатель может предположить, что сейчас начнется очередная детективная история про особенности применения закона о реституции, битвы за территорию между РПЦ и музеем и что-то подобное – но ничуть не бывало. Все было гораздо веселее. Подробности...
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Когда в США убивают рэперов, в России умирает шансон

Максим Ваганов, публицист
Самые крупные исполнители блатной музыки ушли из жизни в лихие 90-е. Вспомните хотя бы Круга. Или Наговицына, который хоть и не был убит, но все равно умер в возрасте 31 года. Наши, так сказать, Бигги и Тупак. Подробности...
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Главный вызов будущего, на который нужно найти ответ

Маринэ Восканян, публицист (Экспертный центр Всемирного Русского Народного Собора)
У стран БРИКС может быть вполне позитивная общая повестка. И она может состоять не только в чисто прагматическом создании системы единых расчетов в собственных валютах и общих банков. А лежать совершенно в другой плоскости. Подробности...
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          В соцсетях увидели позитив в разгромном поражении сборной России

          25 июня 2018, 19:56

          Текст: Алексей Ласнов

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          Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на разгромное поражение сборной России в матче с Уругваем - кроме обычных в таких случаях шуток звучат и вполне позитивные отклики на игру национальной команды.

          Создатель журнала «Компьютерра» Дмитрий Мендрелюк считает, что исход матча «более чем нормальный», так как Россия объективно слабее Уругвая».

          «Психологически хорошо, что проиграли крупно. Короны слетят, настроя прибавится, самоотдачи тоже. Практически хорошо, что играть теперь в Лужниках. Все в порядке. Команда может удивить в 1/8. Сегодня не перло во всех эпизодах, так что баланс фортуны восстановлен. Ждем белую полосу», – написал он в своем Facebook.

          Блогер Сергей Сигачев призвал не ругать футболистов за первое поражение на ЧМ-2018.

          «Ладно уж, не кидайте в них камень. Уж на что я нелюбитель ногомяча и не разбирающийся в нем профан – и то видел, что пытаются и сражаются. Просто класс разный, и Уругвай – это вам, ******, не лобио кушать», – считает Сигачев.

          Комментатор Василий Уткин не видит трагедии в результате матча.

          «Щас давайте-ка выдохнем. Сборная России ни в кого не превращалась, так это же хорошо. Значит, она выполнила свою задачу, оставаясь сама собой. 0:3. Ну и хер с ним. Невозможно уже было уругвайцам от разгрома уворачиваться, довели ребят», – написал Уткин в своем Telegram-канале.

          Пользователи Twitter шутят о том, что сборная России вернулась в свое привычное состояние.

          «С возвращением, сборная России, скучали!» – написала Darina

          «Виноват Шнур и Слепаков – сглазили», – заметил red_cat, напомнив о восхваляющей сборную песне, которую музыканты выпустили после матча с Египтом.

          «Благодаря Дзюбе я научусь читать по губам за этот ЧМ. Огромное ему спасибо», – пошутила london_tea об эпизоде с участием российского нападающего, когда он высказал свое неодобрение партнеру по команде.

          Сборная России проиграла третий матч группового этапа ЧМ-2018 сборной Уругвая, итоговый счет матча – 3:0 в пользу уругвайцев. Россия играла в меньшинстве после удаления защитника Игоря Смольникова на 36-й минуте первого тайма.


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