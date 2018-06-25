Уругвай довел счет до разгромного в матче с Россией

Сборная Уругвая забила третий гол в матче с Россией.

На 90-й минуте гол забил нападающий Эдинсон Кавани.

Трансляцию встречи ведет Первый канал.

Сборная Уругвая открыла счет в матче со сборной России на 10-й минуте, со штрафного гол забил нападающий Луис Суарес. На 23-й минуте автогол после удара Диего Лаксальта из-за штрафной мяч рикошетом от ноги Дениса Черышева влетел в наши ворота.

Россия играла в меньшинстве после удаления защитника Игоря Смольникова на 36-й минуте первого тайма.