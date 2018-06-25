Россия впервые применила РЛС «Аистенок»

Помощник руководителя совместного учения по артиллерии «Славянское братство-2018», полковник Андрей Марфин заявил, что на совместных учениях России, Белоруссии и Сербии впервые используются радиолокационные комплексы «Аистенок».

«В рамках этих учений в составе разведывательно-огневого контура впервые применяется радиолокационный комплекс 1Л271 «Аистенок», – сказал Марфин, передает ТАСС.

Комплекс способен разведывать движущиеся цели на расстояниях до 20 километров, отметил он. «Аистенок» также может проводить разведку огневых позиций стреляющих минометов и корректировать стрельбу на поражение.

По его словам, артиллерийские подразделения коалиционной тактической группы из россиян, белорусов и сербов выполняют задачи по огневому поражению незаконных вооруженных группировок на всех этапах боевых действий.

Марфин рассказал, что Россию на учениях представляют самоходно-артиллерийский дивизион, гаубичная артиллерийская батарея, минометная батарея и противотанковый взвод. Военнослужащие из Белоруссии представлены минометным и противотанковым взводами.

«Аистенок» – переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС). Предназначен для разведки позиций огневых средств противника, расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля за беспилотными летательными аппаратами. Разработан и производится НПО «Стрела» концерна Алмаз-Антей.

Учения «Славянское братство-2018» проходят на полигоне «Раевский» с 18 по 28 июня. В них принимают участие 250 десантников и более 40 единиц военной техники (БТР-80, МАЗ) из Белоруссии. В учениях также участвуют десантники из Сербии.

В 2017 году совместные учения России, Белоруссии и Сербии проходили в Бресте.