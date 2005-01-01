В колледже в Назрани произошла стрельба, есть раненые

В результате стрельбы, которую открыли в колледже города Назрань Республики Ингушетия, ранения получили два человека – сами стрелки, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Стрельбу, по информации источника ТАСС, открыли 17-летний и 18-летний юноши, оба с незначительными ранениями госпитализированы.

В последнее время нередко происходит стрельба в российских школах. Так, в конце марта семеро учеников одной из школ города Шадринск Курганской области пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета, которую устроили две ученицы этого же учебного заведения.

В середине мая в поселке шахты Нежданная Ростовской области школьник устроил стрельбу из ружья на детской площадке после конфликта со сверстником.