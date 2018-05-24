Под Ростовом школьник устроил стрельбу на детской площадке

В поселке шахты Нежданная Ростовской области школьник устроил стрельбу из ружья на детской площадке после конфликта со сверстником.

Инцидент произошел во вторник около 15.00 возле школы № 15 в районе улицы Тимошенко, сообщает kvu.su. После конфликта со сверстниками на детской площадке девятилетний мальчик взял дома у родителей пневматическое ружье и начал стрелять. Одна из пуль случайно попала в его одноклассника.

«Я очень сильно испугался. Но я уверен, что (...) не хотел в меня попасть. Я с моим другом хотел забрать олимпийку. Но потом начался конфликт между (...) и другим мальчиком», – рассказал потерпевший.

Мама раненого мальчика Юлия написала заявление в полицию. На место происшествия выезжали стражи правопорядка и сотрудники органов опеки, они опрашивали свидетелей.

По словам матери, одноклассник ее сына стрелял по детям после того, как залез на забор.

Вместе с тем, пострадавшего школьника отвезли в хирургическое отделение областной больницы только в четверг.

За последнее время в российских школах произошло несколько резонансных происшествий. Так, в конце марта семеро учеников одной из школ города Шадринска Курганской области пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета, открытой ученицей того же учебного заведения. Позже выяснилось, что в инциденте принимали участие две девочки.