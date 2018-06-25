Песков сказал, что отвлечет Путина от матча с Уругваем

Рабочий график не позволит президенту Владимиру Путину посетить игру российской сборной против команды Уругвая в Самаре, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, к сожалению нет, график не позволяет», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, планирует ли глава государства посетить игру.

По его словам, Путин в понедельник работает в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, где проведет рабочую встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым.



«Сегодня у него несколько внутренних рабочих встреч и совещаний. Они именно рабочие, рутинные, непубличного характера. Публичным станет его сегодняшнее общение с исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым», – передает РИА «Новости» слова Пескова.



Кроме того, по словам Пескова, Путин планирует в течение дня позвонить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с его переизбранием на должность главы государства.



«Президент планирует уже непосредственно, лично, поздравить его в ходе телефонного разговора», – сказал Песков.



Напомним, ранее в понедельник президент России Владимир Путин направил Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительную телеграмму по случаю его переизбрания на пост президента Турции.