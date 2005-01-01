Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Президент России Владимир Путин направил Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительную телеграмму по случаю его переизбрания на пост президента Турции.

«Глава Российского государства подчеркнул, что результаты голосования в полной мере свидетельствуют о большом политическом авторитете Р.Т. Эрдогана, широкой поддержке проводимого под его руководством курса на решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Турцией, на укрепление внешнеполитических позиций страны», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин отметил поступательный характер развития российско-турецких партнерских отношений, которые по ряду направлений уверенно выходят на стратегический уровень.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган объявил себя триумфатором президентских выборов еще до того, как были подведены их официальные итоги. Теперь его власть никем не ограничена – параллельно победу в парламентской гонке празднует партия Эрдогана, а все надежды оппозиции пошли прахом. Это можно назвать хорошей новостью для России, но ей стоит подготовиться к неприятным сюрпризам.