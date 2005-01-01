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25 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Что предлагается доработать в пенсионной реформе

Общественников беспокоит невысокий уровень жизни мужчин в дальневосточных регионахФото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Рынок труда, продолжительность жизни и благосостояние пенсионеров – основные вопросы, которые беспокоят экспертов Общественной палаты, которая первой начала открытую дискуссию вокруг готовящейся пенсионной реформы. Доклад о результатах обсуждения получит президент РФ Владимир Путин.  Подробности...
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Что означают новые победы Эрдогана

Эрдоган станет самым могущественным лидером Турции с момента основания страны АтатюркомФото: Umit Bektas/Reuters
Турецкий лидер Эрдоган объявил себя триумфатором президентских выборов еще до того, как были подведены их официальные итоги. Теперь его власть никем не ограничена – параллельно победу в парламентской гонке празднует партия Эрдогана, а все надежды оппозиции пошли прахом. Это можно назвать хорошей новостью для России, но ей стоит подготовиться к неприятным сюрпризам. Подробности...
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Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
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Что стоит за словами Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав другого государства

Лукашенко припугнул региональные власти потерей Белоруссией суверенитетаФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Белоруссии неожиданно заявил, что если его страна провалит выполнение экономических задач, то ей не останется ничего иного, кроме как войти в состав «какого-то другого государства». Не исключил и он развязывания войны по «украинскому сценарию». Что стоит за этими заявлениями белорусского лидера и кому именно он хочет послать «сигнал»? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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С такими кумирами, как Кикабидзе, СССР был обречён

Антон Крылов, журналист
Вся читающая Россия упоенно порицает (или поддерживает) бывшего соотечественника, уже 27 лет живущего в другом государстве. Хотя обсуждать надо не слова Кикабидзе и не то, был ли Советский Союз тюрьмой народов или раем на земле. Подробности...
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На карту поставлено существование Евросоюза

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Немецкое коалиционное правительство оказалось под угрозой. Министр внутренних дел и глава партии ХСС Хорст Зеехофер выдвинул Меркель ультиматум – в течение двух недель дать ответ на его решение по выходу из миграционного тупика. Подробности...
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Самая трудная, но при этом и благодарная работа для русского человека

Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас с друзьями есть традиция: каждый год девятого мая мы читаем текст кого-нибудь из так называемых приличных людей о том, что этот день должен быть траурным. И каждый год мы отвечаем, что у нас уже есть траурный день. Подробности...
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          Что означают новые победы Эрдогана

          Эрдоган станет самым могущественным лидером Турции с момента основания страны Ататюрком   25 июня 2018, 08:00
          Фото: Umit Bektas/Reuters
          Текст: Анна Полякова

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          Турецкий лидер Эрдоган объявил себя триумфатором президентских выборов еще до того, как были подведены их официальные итоги. Теперь его власть никем не ограничена – параллельно победу в парламентской гонке празднует партия Эрдогана, а все надежды оппозиции пошли прахом. Это можно назвать хорошей новостью для России, но ей стоит подготовиться к неприятным сюрпризам.

          Согласно предварительным данным, Реджеп Тайип Эрдоган набирает на президентских выборах 53,6% голосов при явке в 88%. Возглавляемая им Партия справедливости и развития несколько меньше – 42,5%, но с учетом ее нахождения в одном «Народном альянсе» с Партией националистического большинства (11,1% голосов) действующая власть будет контролировать 343 депутатских кресла из 600 – абсолютное большинство. В таких условиях союз оппозиции с курдскими партиями, на который надеялись противники турецкого лидера, абсолютно ничего не даст.

          Стоит уточнить, что в руках Эрдогана находились все административные рычаги и что он активно использовал их в предвыборной гонке, равно как и режим чрезвычайного положения, установленный в стране после неудавшегося военного переворота 2016 года. Правительство подвергает цензуре онлайн-контент и контролирует почти 90% СМИ, а многие ключевые фигуры оппозиции находятся в тюрьме.

          На референдуме 2017 года было решено, что Турция перейдет на президентскую форму правления, что лишит парламент возможности участвовать в политике правительства. Это сделало прошедшие выборы последним шансом оппозиции повлиять на ситуацию в стране. Воспользоваться им она не смогла – Эрдоган вышел победителем и из президентской, и из парламентской кампании. Поражение в последней не устроило бы его в любом случае. В интервью Bloomberg турецкий лидер заявил, что логика президентской системы состоит в том, чтобы иметь сильное парламентское большинство, которое поддерживает главу государства – единственный источник власти.

          Теперь Эрдоган возглавляет и государство, и правящую партию. Он будет полностью контролировать деятельность кабинета министров и укрепит свою власть над военными и полицией. Другими словами, станет самым могущественным лидером Турции с момента основания страны Ататюрком в 1923 году. При этом саму Турцию ожидает ослабление остатков системы сдержек и противовесов, что в конечном итоге приведет к усилению авторитаризма внутри страны и дальнейшей эрозии её демократического устройства.

          Внешнеполитическая линия Анкары тоже станет жестче. Эрдоган нацелен на дальнейшее усиление роли своей страны в мире и явно не собирается прислушиваться к упрекам Запада, резко усилившимся после «зачистки» политического пространства Турции.

          Отношения Анкары с ЕС стагнируют, даже несмотря на заинтересованность турок в либерализации визового режима и углублении экономических связей с Евросоюзом на фоне довольно непростой экономической ситуации в республике. На прошедшем в марте саммите ЕС – Турция стороны лишь обменялись взаимными упреками. Анкара обвинила Брюссель в невыполнении обязательств по контролю над потоками беженцев и невыплате ей обещанных 3 млрд евро, Брюссель Анкару – в обострении отношений с Грецией и Кипром и в самостоятельных операциях в Сирии без учета мнения ЕС и США.

          Недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о поддержке сирийских курдов и его предложение об установлении диалога между ними и Анкарой продемонстрировали разрыв между политикой ЕС и стратегическими приоритетами Турции. «Позиция Турции относительно группировок Рабочая партия Курдистана, «Демократический союз», «Силы народной самообороны» хорошо известна. Мы отвергаем предложение о диалоге или каких-либо контактах с этими террористическими элементами», – заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Курдский вопрос Анкара отождествляет с безопасностью страны, и на какие-либо компромиссы Эрдоган идти не намерен.

          Сложными можно назвать и отношения с Вашингтоном. Анкара обижена на отказ выдать Фетуллаха Гюлена, которого обвиняет в организации той самой попытки переворота. Камнем преткновения остается и американская помощь курдам, однако союзничеством с Анкарой США все-таки дорожат и в июне все-таки поддержали Турцию, согласившись на то, чтобы заставить курдские военные формирования покинуть Манбидж. Это прекрасно вписывается в цели военной операции «Оливковая ветвь», и теперь Турция получит заветную буферную зону на севере Сирии. На этом фоне два истребителя-бомбардировщика F-35 были переданы ВВС Турции, несмотря на все возражения Конгресса, а глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу подтвердил, что его страна «остается важным союзником США и не примкнет ни к одной силе, которая угрожала бы другим странам НАТО».

          В то же время спор по поставкам американских истребителей Турции все же не решен, а вопрос ЗРК С-400 остается крайне конфликтным (и тот же Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена отказываться от приобретения российских комплексов). Параллельно турки ввязались в торговую войну с США, введя ответные меры на установленные Вашингтоном импортные пошлины на сталь и алюминий. В целом американо-турецкие отношения вряд ли нормализуются, учитывая непредсказуемость Дональда Трампа, твердость Конгресса и желание Эрдогана демонстрировать независимость от Запада.

          Что же касается России, Эрдоган явно рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с Москвой, в том числе по совместным дипломатическим инициативам в Сирии. Однако стоит признать, что многое в этом смысле будет зависеть от состояния американо-турецких отношений – альянс с Москвой для Эрдогана скорее ситуативный. Турция стала «дружить» с Россией, после того как ухудшились ее взаимодействия с Западом, и решила покупать российское вооружение, когда ей отказали в американском. Но ветер может и перемениться, а открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP) даст Турции дополнительные рычаги давления на Москву – объединение российского «Турецкого потока» с TANAP грозит России потерей контроля над ценами на сырье.

          Анкара неоднократно показывала себя как недостаточно надежного партнера. И стоит появиться каким-нибудь разногласиям, к примеру по поводу политики РФ на Ближнем Востоке, вполне может угрожать Москве отключением от центра перераспределения газа.

          С другой стороны, если бы победу на выборах одержал представитель Республиканской народной партии Мухаррем Индже, это привело бы к более дружественным отношениям Анкары с Западом. Чтобы заслужить доверие, новое руководство страны вынуждено было бы занять позицию по восстановлению прочных связей с НАТО и возобновлению мирных переговоров с курдами. Впрочем, Индже также обещал соблюдать достигнутые с Москвой соглашения по С-400 и АЭС «Аккую» и развивать отношения с Россией и приграничными государствами в духе добрососедства.


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