Минюст США оценил возможность экстрадиции Гюлена по запросу Турции

Официальный представитель минюста США Николь Навас рассказала о подходе, которым будет руководствоваться Вашингтон, принимая решение о возможности экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции подозревают в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова.

По ее словам, Соединенные Штаты примут решение о возможности экстрадиции Гюлена в связи с обвинениями в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова, когда Анкара предоставит документы по делу, передает ТАСС.

«Мы будем принимать какое бы то ни было решение об экстрадиции на основе фактов и в соответствии с законодательством США», – подчеркнула официальный представитель американского минюста.

Ранее в понедельник турецкий суд выдал ордер на арест Гюлена по делу об убийстве посла Карлова.

Напомним, Карлов был убит в декабре 2016 года выстрелом в спину во время выступления на открытии выставки в Анкаре. Дипломату посмертно было присвоено звание Героя России.

Позднее прокуратура Турции установила личности пяти подозреваемых, которые проживали в отеле, где было совершено убийство.