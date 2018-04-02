Турецкий суд решил арестовать Гюлена по делу об убийстве посла Карлова

Турецкий суд выдал ордер на арест проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года.

Информацию о выдаче ордера сообщил телеканал Haberturk со ссылкой на решение суда, согласно которому Гюлен дал приказ об убийстве Карлова, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкие СМИ.

Всего по делу об убийстве Карлова арестовано семь человек, трое их которых бывшие полицейские.



Напомним, Карлов был убит в декабре 2016 года выстрелом в спину во время выступления на открытии выставки в Анкаре. Дипломату посмертно было присвоено звание Героя России.

Позже сообщалось, что прокуратура Турции установила личности пяти подозреваемых, которые проживали в отеле, где было совершено убийство. Все они могли общаться с убийцей Мевлютом Алтынташем.