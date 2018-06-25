Минфин сказал, в какой валюте россиянам следует брать займы

Замминистра финансов России Алексей Моисеев сказал, в какой валюте правильнее занимать и инвестировать российским гражданам и компаниям.

«Я вообще склоняюсь к тому, чтобы российские граждане покупали рублевые ценные бумаги – это более правильный инструмент для вложения средств», – приводит его слова РИА «Новости».

Моисеев назвал спорным тезис о том, что компаниям-экспортерам безопаснее занимать в валюте. Он отметил, что корреляции между котировками на экспортные товары и рубли достаточно высоки, в частности, в случае с сырьем.

«А если импортеры покупают какое-либо импортное оборудование, скорее всего, имеет смысл занимать в валюте», – признал он.

По словам замминистра, жесткие ограничения для государственных компаний в этой сфере не нужны, в этой ситуации нельзя «просто взять и махнуть шашкой».

Моисеев также заявил, что в условиях «кусачих» санкций валютный контроль в России не только не полезен, но и вредит, Министерство финансов настаивает на его полной отмене.

По словам Моисеева, если один из крупнейших российских экспортеров стал SDN-ом, то есть входит в санкционный список США, Минфин не может воздействовать на него с помощью валютного контроля и тем самым «добить».

Дискуссия между Минфином и ЦБ по поводу либерализации валютного контроля началась в прошлом году. Тогда ведомство предложило полностью отказаться от действующего в России требования по обязательному возврату в страну валютной выручки экспортеров. Моисеев говорил, что это является «рудиментом» советской системы валютного контроля. Банк России выступил с более консервативной позицией, которую поддержал кабмин.

Сейчас Моисеев заявил, что Минфин не отказывается от этой идеи.

«Но решение, как вы знаете, принимается консенсусом, поэтому будем добиваться общего консенсуса в этом вопросе», – добавил замминистра.

ЦБ ранее заявлял, что нефтегазовый сектор России имеет повышенную валютную долговую нагрузку, а по отдельным компаниям этот уровень принимает довольно высокие значения. Регулятор сообщал о намерении бороться с этим явлением.