Галкин выложил фото Пугачевой без белья

Шоумен Максим Галкин опубликовал в соцсети фото своей супруги Аллы Пугачевой без нижнего белья.

«Всем желаем прекрасного настроения!» – написал Галкин в Instagram, прикрепив к посту фото свое супруги в белой кофте, под которой нет нижнего белья.

В начале июня Галкин появился на пресс-конференции, посвященной премии МУЗ-ТВ, с прической из большого количества тонких африканских косичек, чем вызвал удивление СМИ, зрителей и собственной дочери.