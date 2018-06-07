Максим Галкин удивил поклонников прической из африканских косичек

Шоумен Максим Галкин появился на пресс-конференции, посвященной премии МУЗ-ТВ, с прической из большого количества тонких африканских косичек, чем вызвал удивление СМИ, зрителей и собственной дочери.

Необычная прическа привлекла на пресс-конференции внимание журналистов, сообщает «Вокруг.ТВ».

На вопрос одного из представителей СМИ о том, собирается ли теперь Галкин стать рэп-исполнителем, шоумен ответил, что изменил лишь прическу, а не имидж в целом.

«Просто я с югов, а завтра расчешусь. Это не дреды, это косички. Дреды срезают, а косички можно расплести», – заверил всех собравшихся Галкин.

Ведущая и политический деятель Ксения Собчак решила пошутить и спросила, стоит ли ожидать, что завтра Галкин появится на премии МУЗ-ТВ кучерявым, на что он ответил, что не знает, какой эффект ожидает после расплетания кос.

Перемены во внешности шоумена пришлись по душе не всем. Маленькая дочь Галкина Лиза отказалась общаться с отцом до тех пор, пока он не расплетет косички.