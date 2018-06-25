США собрались представить КНДР план-график денуклеаризации

США в кратчайшие сроки представят КНДР план-график реализации договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщил представитель Пентагона, сопровождающий министра обороны Джеймса Мэттиса в поездке на Аляску.

«Мы скоро узнаем, готовы ли они [Пхеньян] добросовестно выполнять взятые на себя обязательства. Мы будем задавать им конкретные вопросы и предложим план-график, когда представим северным корейцам свою концепцию того, как должны претворяться в жизнь достигнутые на саммите договоренности», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters слова представителя Пентагона.

При этом он не стал раскрывать подробности, но дал понять, что предлагаемые сроки ликвидации ядерной программы КНДР не будут продолжительными.



Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам прошедшей в Сингапуре встречи подписали совместный документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США.