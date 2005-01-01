Кашин заявил, что Бабченко взяли в «рабство»

Журналист Олег Кашин выразил мнение, что Аркадия Бабченко, пожаловавшегося на невозможность выйти из дома и встретиться с друзьями из-за предоставленной украинскими властями охраны, на самом деле на Украине взяли в «рабство».

«Я же, между прочим, жил под госзащитой. И тут надо сказать, что Аркадия обманули – это то ли плен, то ли рабство, что-то в этом роде. Но это не госзащита!», – написал Кашин на своей странице в Facebook.

Накануне Бабченко, оказавшийся в центре скандала после инсценировки его убийства на Украине, пожаловался на жизнь после «убийства». Напомним, Бабченко считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.