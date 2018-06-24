Бабченко пожаловался на жизнь после «убийства»

Российский журналист Аркадий Бабченко, оказавшийся в центре скандала после инсценировки его убийства на Украине, рассказал о больших переменах в своей жизни.

«Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать что захочу», – написал Бабченко в Facebook.

Он отметил, что не может пойти в кафе и встретиться с друзьями, ему нельзя выйти в магазин, а еду ему привозят. «Каждый выход в город – это спецоперация», – рассказал Бабченко.

Семью Бабченко вывезли из России. Сейчас они все вместе «сидят в бункере и прячутся от наемных убийц», отметил журналист.

Он посетовал на то, что не представляет, что будет дальше, как и где он будет жить, а также не знает, как будет жить его ребенок, в какую будет ходить школу.

«Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего еще не закончилось», – пожаловался журналист.

Он сказал, что в распоряжении его семьи – три чемодана вещей, которые поместились в автомобиль «за одну ходку». «У меня сейчас государственное все. Даже вилки», – написал он. «На мне штаны, в которых я был в морге. Сходить в магазин купить новые я не могу», – добавил Бабченко.

Журналист сказал, что не выходит из охраняемого места и видит только один и тот же определенный круг людей.

«Моя жизнь в очередной раз сломана полностью», – заключил он.

В конце мая произошла инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко. Журналиста считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.