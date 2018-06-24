Макрон заявил о политическом кризисе в Европе

Миграционный кризис в Европейском союзе перерос в политический, заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед началом экстренного саммита лидеров ЕС по миграционным проблемам.

«Европа с 2015 года испытывала и продолжает испытывать в настоящее время сильное давление со стороны миграционных потоков», – приводит его слова ТАСС.

По словам французского лидера, совместная работа стран ЕС позволила значительно снизить интенсивность миграционного потока, однако «перемещения мигрантов внутри Евросоюза остаются весьма значительными».

«И теперь мы имеем дело в первую очередь с политическим кризисом, связанным с миграционными вопросами», – заявил президент Франции.

Ранее в воскресенье премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что мигранты не должны иметь права выбирать себе страну в Евросоюзе, в которой они хотят остаться.

По данным ЕК, в период с 2015 года по июнь 2018 года в Евросоюз прибыли более 1,65 млн официально зарегистрированных нелегальных мигрантов.