Подсчитано, сколько мигрантов прибыло в ЕС с 2015 года

В период с 2015 года по июнь 2018 года в Евросоюз прибыли более 1,65 млн официально зарегистрированных нелегальных мигрантов, такие данные опубликовала Европейская комиссия в преддверии саммита по миграции.

Раздел по статистике прибытия мигрантов из Африки за последние три года начинается с подзаголовка о том, что число прибытий мигрантов по Восточно-Средиземноморскому маршруту – Турция, Греция и Балканы – в 2018 году сократилось на 97% по сравнению с 2015 годом, передает ТАСС.

Суммарные показатели по всем трем Средиземноморским коридорам также демонстрируют значительное сокращение потока мигрантов. Сообщается, что в 2015 году он составил 1,05 млн человек, в 2016 году – 374 тыс. человек, в 2017-м – 184,7 тыс. человек и в первом полугодии 2018 года – 50,3 тыс. человек. В сумме это составляет свыше 1,65 млн человек.

Несмотря на, казалось бы, позитивную тенденцию, причина нового политического обострения миграционного кризиса ЕС заметна, если сопоставить число прибывших мигрантов с числом тех, кого европейские страны смогли расселить по своим квотным схемам. За это время лишь 35 тыс. человек, то есть чуть более 2% от всех прибывших и официально зарегистрированных нелегалов, расселены по территории стран ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия не привела ни одной цифры о числе высланных из Евросоюза нелегалов, которым было отказано в предоставлении убежища. Указано только, что порядка 22 тыс. беженцев из Ливии при взаимодействии с ООН были возвращены домой.

Таким образом, только официальная статистика ЕК свидетельствует о том, что в европейские страны с 2015 года прибыли свыше 1,6 млн неустроенных мигрантов. Они остаются на территории сообщества, их число продолжает расти, хотя и не такими быстрыми темпами, как в начале миграционного кризиса в 2015 году.

Ранее в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз не сможет найти общее решение миграционной проблемы, поэтому нужно сосредоточиться на двух- и трехсторонних соглашениях.