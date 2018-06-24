Меркель посетовала на невозможность глобального решения миграционной проблемы в ЕС

Евросоюз не сможет найти общее решение миграционной проблемы, поэтому нужно сосредоточиться на двух- и трехсторонних соглашениях, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы обсуждаем эти вопросы, держа в голове саммит ЕС, но мы знаем, что и на саммите мы, к сожалению, не найдем общего решения для миграционной проблемы», – сказала Меркель, приехав на неформальный саммит 16 стран ЕС по миграционному вопросу, передает ТАСС.

Сейчас, по ее словам, идет речь о двусторонних и трехсторонних договоренностях, «чтобы посмотреть, как мы можем друг другу помочь, не дожидаясь всех 28 членов ЕС».

Но в итоге, сказала она, усилия должны быть направлены на поиск общего решения.

В неформальном саммите участвуют лидеры Германии, Италии, Испании, Франции, Греции, Австрии и Болгарии.



Ранее официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво и министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези заявляли об угрозе развала ЕС, если страны не достигнут согласия по миграционному вопросу.