Франция назвала причину вероятного развала ЕС

Если европейские страны не достигнут согласия по миграционному вопросу, Евросоюз может развалиться, заявил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

Гриво считает, что в Европе начался «самый серьезный кризис с момента ее образования», и точкой его отсчета стал Brexit.

«Если европейские страны не в состоянии прийти к согласию и работать над общим проектом по миграционной проблеме, боюсь, что в конце концов Европа распадется», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на выступление Гриво в эфире «Радио Классик».

По его словам, тема миграции будет обсуждаться 24 июня в Брюсселе на неформальной встрече части лидеров Германии, Италии, Испании, Франции, Греции, Австрии и Болгарии. Предполагается что встреча должна проработать решения к саммиту ЕС, который пройдет 28-29 июня.

Саммит бойкотировали Венгрия, Польша, Чехия и Словакия, которые 21 июня провели собственную встречу, подтвердив свою жесткую антимиграционную линию.

Ранее иммиграционную политику ЕС раскритиковал президент США Дональд Трамп. В ответ Гриво заявил, что Франция не разделяет цивилизационную модель США.

В Германии понедельник президиум партии ХСС единогласно поддержал запрет на въезд в Германию лиц, которым запрещается пребывание в стране или которые зарегистрированы как беженцы в других странах Европейского союза.

Также ХСС дала канцлеру Германии Ангеле Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции. Меркель согласилась выполнить выдвинутые ХСС условия.