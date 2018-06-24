Глава МИД Италии предупредил об угрозе раскола ЕС из-за миграционной проблемы

Евросоюз может развалиться из-за разногласий стран сообщества в решении миграционной проблемы, заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези.

«ЕС превратился в архипелаг множества островов. Значительно снизилась способность приходить к компромиссным решениям, по-настоящему сотрудничать. И есть высокий риск раскола. Нынешние разногласия, сложность прийти к решению, работать вместе сейчас производят разъедающий эффект, гораздо более сильный, чем финансовый кризис сообщества 2012 года», – сказал Моаверо-Миланези в интервью газете Messaggero, передает ТАСС.

По его словам, фактически некоторые страны ЕС уже закрывают границы, и если так начнут делать все, «свобода зоны Шенгена будет ограничена».

В субботу глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что существование Евросоюза находится под угрозой и определится в течение ближайшего года.

О возможности развала ЕС, если страны не достигнут согласия по миграционному вопросу, ранее говорил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

Напомним, разногласия в решении миграционной проблемы стали причиной кризиса в правительстве Германии.