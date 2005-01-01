Баварский Христианско-социальный союз, который считается «сестринской» партией Христианско-демократического союза Ангелы Меркель, «находится на пути к германскому Brexit», заявила на съезде Социал-демократической партии Германии ее председатель Андреа Налес.

На этом «пути», по мнению главы СДПГ, находятся глава МВД ФРГ и лидер ХСС Хорст Зеехофер, а также баварский премьер-министр Маркус Зедер. По мнению Налес, «это не что иное, как конец Европы».

«Сопротивляйтесь зачаткам», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Налес увидела «много параллелей» между спорами по вопросу борьбы с нелегальной миграцией, которые ведет ХСС, и дебатами по Brexit.

«Годами мы наблюдали за этим в Великобритании, иногда с насмешкой, как мы иногда немного высмеиваем «свободное государство» (Freistaat – часть официального названия Баварии) на юге», – отметила лидер СДПГ.

Налес не исключила, что после многих лет подобных разговоров граждане «могут воспринять это серьезно и выступить против Европы».

По ее словам, ни одно государство не может в одиночку справиться с «хаосом», в который погружен окружающий мир. Как заявила Налес, «нужны все, чтобы противостоять этим вызовам». Она потребовала от ХСС «четко» обозначить, согласны ли в партии с таким мнением.

Налес сказала, что правящая коалиция СДПГ, ХСС и ХДС «без нас не сможет занять разумный курс».

Напомним, Зеехофер пригрозил выйти из альянса Меркель и начать односторонние шаги для противодействия беженцам.