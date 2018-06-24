Футбольная команда пропала в пещере в Таиланде

Игроки таиландского футбольного клуба и тренер потерялись в пещере Кхао Луанг в городе Хуахин, сообщила газета «Бангкок пост».

Сотрудники национального парка в субботу вечером нашли возле входа в пещеру мотоцикл и 11 велосипедов. Рядом лежали рюкзаки, футбольная обувь и спортивный инвентарь, передает ТАСС со ссылкой на «Бангкок пост».

В местном футбольном клубе подтвердили, что вещи принадлежат 11 игрокам и тренеру. Работники парка попытались пройти вслед за ними, но через 3 км были вынуждены вернуться из-за сильного дождя, который мог заблокировать выход.

Предположительно, футболисты все еще находятся внутри. Для поисков утром в воскресенье прибыла спасательная команда с необходимым оборудованием.

Напомним, в апреле группа исследователей-спелеологов оказались заперты в гроте в коммуне Бувант по Франции из-за резкого подъема уровня воды в подземной реке.