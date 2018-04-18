Французские ученые оказались заблокированными в пещере

Спасатели ведут работы по вызволению восьми ученых-спелеологов, исследовавших подземные сети в гроте в коммуне Бувант во Франции.

Группа исследователей-спелеологов оказались заперты в гроте в коммуне Бувант из-за резкого подъема уровня воды в подземной реке, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Франс энфо».

Сообщается, что во вторник утром ученые направились в грот для изучения ответвлений подземной сети. Общая площадь сети насчитывает почти 39 тыс. кв. метров, а глубина составляет до 300 метров.

Информация о происшествии поступила утром в среду, примерно в 05.20 мск. Начаты работы по спасению ученых.

Напомним, в декабре 2009 года из-за резкого подъема уровня воды в карстовой пещере в Роми во Франции застряли три спелеолога. Через несколько дней их, невредимыми, нашли спасатели.

В России тоже были подобные случаи. В сентябре 2017 года в одной из Воронцовских пещер в Сочи пропал дайвер. В октябре 2010 года шестеро молодых людей оказались в пещере недалеко от села Новосьяново, из-за дождя вход, через который они вошли, просел. Их вызволили спасатели МЧС. В ноябре 2009 года шесть спелеологов пострадали после обвала в пещере «Российская» в Пермском крае, двое из них погибли.