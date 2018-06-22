Каталония объявила о разрыве протокольных отношений с королевским двором

Власти Каталонии заявили о разрыве протокольных отношений с испанским королевским двором в Мадриде, следует из заявления главы женералитета автономии Кима Торры, пишет газета El Mundo.

Как передает «Интерфакс», в заявлении Торры подчеркивается, что любой член правительства автономии больше не будет присутствовать на мероприятиях испанского королевского двора.

Также Кроме того, в Барселоне объявили, что не станут приглашать представителей испанской монархии на мероприятия каталонских властей.

Вроме этого Ким Торра объявил об уходе с поста почетного вице-президента фонда принцессы Жиронской, одним из попечителей которого является испанский король Филипп VI.

Как заявил Ким Торра, он последнего надеялся, что монарх «подумает и попросит прощения за то, что покровительствовал жестокости» на референдуме о независимости Каталонии осенью 2017 года.

«Мы провозгласили независимость, мы хотим, чтобы волю людей уважали, мы не подданные», – подчеркнул глава Каталонии.

Торра отметил, что на открытии Средиземноморских игр в каталонском городе Таррагона он вручит Филиппу VI доклад о насилии на референдуме.

Напомним, в мае во время церемонии вступления в должность 131-го главы правительства Каталонии Ким Торра не стал присягать на верность королю Испании. Новое правительство Каталонии вступило в полномочия в начале июня, что автоматически отменило прямое правление Мадрида.

На выборах в декабре 2017 года, партии, выступающие за независимость Каталонии, обеспечили себе абсолютное большинство в парламенте автономии. До этого Напомним, партия экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона отказалась от одностороннего отделения от Испании, после чего сам политик объявил о старте избирательной кампании из Бельгии.

В конце октября парламент Каталонии решил принять резолюцию о независимости по итогам голосования на референдуме. После этого Сенат Испании утвердил прямое управление региона со стороны Мадрида.