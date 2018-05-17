Новый глава правительства Каталонии не присягнул на верность королю Испании

Депутат Жоаким (Ким) Торра во время церемонии вступления в должность 131-го главы правительства Каталонии пообещал верно исполнять свои обязанности и быть «преданным каталонскому народу, представленному парламентом» региона, но не стал упоминать ни монарха, ни испанскую конституцию.

После вступления в должность региональный лидер должен назвать состав своего будущего правительства, передает ТАСС.

Депутат от парламентской группы «Вместе за Каталонию» и соратник бывшего лидера автономии Карлеса Пучдемона был избран главой регионального правительства 14 мая.